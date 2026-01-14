Proseguono le operazioni di riparazione della condotta idrica danneggiata. Al momento l’erogazione dell’acqua sta lentamente tornando in alcune zone di Ravenna, ma i lavori non sono ancora conclusi e non si escludono ulteriori interruzioni temporanee del servizio.

Ospedale, CMP e strutture sanitarie continuano a garantire regolarmente le proprie attività grazie a forniture idriche dedicate. Per quanto riguarda le scuole, la situazione resta differenziata sul territorio: nei casi in cui l’acqua non dovesse tornare in tempi rapidi, verrà assicurata la fornitura per i servizi igienico-sanitari tramite autobotti, con particolare attenzione e priorità ai servizi educativi 0-6 anni.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti in base all’evolversi degli interventi.