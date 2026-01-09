A seguito di una rottura della condotta del potabilizzatore di Conselice, le squadre di pronto intervento idrico di Hera sono intervenute immediatamente e da ieri pomeriggio hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte per procedere alla riparazione, a favore dei residenti di Conselice e Lavezzola. I lavori si sono conclusi alle 5 di questa mattina.

I lavori si sono protratti più a lungo del previsto per via della vicinanza di una tubazione del gas e delle temperature particolarmente rigide; per garantire ulteriori fonti di approvvigionamento, durante la fase di ripristino della fornitura, dalle 6 alle 12 di questa mattina sono state posizionate due autobotti: una in Piazza Panuti a Lavezzola e l’altra in via Cesare Battisti, davanti al supermercato di Conselice.

Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.