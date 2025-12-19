L’OraSì Basket Ravenna comunica che Franco Flan, giocatore aggregato da questa estate al gruppo giallorosso, ha riportato la rottura del tendine rotuleo nel corso dell’allenamento di mercoledì, in preparazione alla sfida contro Ferrara.

Il giocatore si è sottoposto ad un intervento chirurgico, perfettamente riuscito, nella giornata di ieri. Oggi ha ricevuto la visita del coach Andrea Auletta e del direttore generale Lorenzo Nicoletti.

I tempi di recupero sono stimati in circa due mesi, a cui seguirà il percorso di riabilitazione e recupero con il supporto dello staff medico del club.

“Franco è sempre stato un elemento fondamentale del gruppo, presente a tutti gli allenamenti e, nonostante non fosse tesserato, si è sempre distinto per spirito di sacrificio, dedizione e per il contributo umano dato quotidianamente alla squadra.

Tutta la società giallorossa è al fianco di Franco in questo momento e gli augura un pronto e completo recupero per rivederlo quanto prima in campo”.