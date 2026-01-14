I lavori in corso da stanotte per la riparazione di una delle principali condotte idriche della città sono in via di ultimazione.

Il servizio idrico è ripristinato. Si precisa comunque che, vista l’estensione molto ampia dell’area coinvolta dal disservizio, anche se la rete sta progressivamente andando in pressione l’acqua non arriverà subito e contemporaneamente dappertutto. In particolare potrebbe tardare ad arrivare ai piani alti.

Qualora si dovessero verificare ancora dei disservizi, probabilmente dovuti alla presenza di bolle d’aria nella rete, è attivo il numero verde di Hera 800713900.