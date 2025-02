Giovedì scorso il Rotary Club Ravenna Galla Placidia ha tenuto la sua consueta serata presso il Grand Hotel Mattei, avendo come relatori due artisti del nostro territorio, Elisa Grillini ed Egidio Miserocchi, che hanno raccontato ai partecipanti le loro esperienze ed attività.

Elisa Grillini è nata a Cotignola, ha frequentato l’Istituto d’Arte per la Ceramica “Ballardini” di Faenza e sempre nella città manfreda ha iniziato la sua formazione presso la famosa bottega Gatti. Ora vive a Cervia, anche se la professione l’ha portata a girare un po’ in tutto il mondo. Insegna la sua arte nelle scuole perché, dopo averla appresa, tiene molto al trasferimento di conoscenze alle giovani generazioni.

Egidio Miserocchi è nato a Ravenna, ha conseguito il diploma d’arte applicata in mosaico e la laurea in architettura, è titolare fin dagli anni Ottanta di un laboratorio di stampa su tela ed è anche insegnante di corsi di stampa su tela per diverse scuole e centri didattici. Ora vive a S. Zaccaria. Si è specializzato anche nella produzione dei colori, che fabbrica lui stesso attraverso una ricerca sulle piante che lo ha portato a non acquistare più determinati colori sui mercati, ma a produrli direttamente.

Sia la Grillini che Miserocchi hanno avuto modo di diffondere le loro opere all’estero e di farsi apprezzare, per cui riteniamo sia utile che anche noi li conosciamo per quello che fanno e li possa conoscere anche il nostro territorio.

Nel corso della serata abbiamo esposto su di un tavolo alcune loro opere in modo che i rotariani presenti potessero vederle e ammirarle. Al termine delle loro relazioni i soci hanno poi posto delle domande per chiedere chiarimenti e comprendere meglio come vengono materialmente realizzate le ceramiche e come si effettuano le stampe su tela.

Si è ricordato anche come sia importante coniugare in modo intelligente ed integrato le eccellenze del territorio ravennate (ceramiche, mosaici, tele stampate in un certo modo) come brand unitario su cui far leva per iniziative di tipo promozionale.