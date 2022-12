Nella giornata di sabato 17 dicembre ha avuto luogo la consegna da parte del Rotary di Lugo agli studenti delle classi seconde del Liceo di Lugo e del Polo Tecnologico e Professionale di 400 volumi del quaderno “A Scuola in Salute”, inerente all’omonimo progetto finanziato dal distretto Rotary 2072 Emilia Romagna e Rep. di San Marino. La consegna ai due istituti è stata effettuata dal presidente del Rotary Antonio Tassinari e dal tesoriere Ivan Fenati.

Il progetto “A Scuola in Salute”, patrocinato dall’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, affronta gli importanti temi della prevenzione e promozione della salute, rivolgendosi alle classi del biennio della scuola secondaria di secondo grado.

In particolare i temi proposti sono riguardanti un miglioramento di stili di vita attraverso alimentazione, attività fisica; l’attenzione e prevenzione a malattie infettive; analisi sulle dipendenze da fumo, alcol, droghe; l’osservazione dipendenze da smartphone, computer, social network e da gioco d’azzardo; l’analisi di cause provocanti incidenti domestici e stradali; cause di disturbi del comportamento alimentare.

Nella biblioteca del Liceo Ricci Curbastro, i membri del Rotary sono stati accolti dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti, dal professore Antonio Pirazzini e da una rappresentanza delle classi quinte dell’istituto al quale sono state consegnate 300 copie. Al Polo Tecnologico Professionale di Lugo, la commissione è stata ospitata nell’aula Magna dello Stoppa dal Dirigente scolastico Matteo Battistelli, la professoressa Patrizia Randi e dagli studenti delle classi seconde divenuti proprietari di 100 volumi del libro.

A conclusione dell’anno scolastico avrà luogo un incontro di restituzione sulle tematiche oggetto del progetto, di indubbia rilevanza per la popolazione studentesca.

Il volume è stato realizzato dalla Commissione Salute del Distretto 2072, composta da medici, dirigenti delle Aziende Usl del Servizio sanitario regionale, in servizio o a riposo, in parte Universitari e iscritti agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri dell’Emilia-Romagna. Il progetto è giunto alle scuole lughesi grazie al fondamentale contributo di Milla Lacchini, membro della commissione e socia Rotary.