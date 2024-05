Debora Donati, presidente dell’Associazione Insieme a Te, verrà insignita del prestigioso riconoscimento “Eccellenza nel servizio all’umanità 2023-2024” assegnato dal Rotary International, durante il Congresso Rotary 2072 “Donne Giovani e Innovazioni” e premiata dal Ministro alle Disabilità, Alessandra Locatelli e dal Governatore del Distretto Rotary 2072 Emilia Romagna e Repubblica di San Marino Fiorella Sgallari il prossimo 7 giugno a Riccione.

La cerimonia di premiazione avverrà durante il congresso conclusivo dell’annata del Governatore Fiorella Sgallari che consegnerà alla vincitrice una spilla e un trofeo in cristallo provenienti direttamente dalla sede del Rotary International a Evanston (Illinois – USA).

Il premio rappresenta il più alto riconoscimento nel mondo rotariano a livello internazionale per il servizio straordinario reso all’umanità ed è una testimonianza dell’eccezionale impegno e della dedizione di Debora Donati nel migliorare la vita di coloro che sono completamente immobilizzati. Grazie al lavoro dell’Associazione che presiede è stata infatti possibile la realizzazione della spiaggia inclusiva a Punta Marina, offrendo momenti di conforto e gioia a persone affette da malattie gravemente invalidanti come la SLA.

Il Presidente Internazionale del Rotary, Gordon McInally, ha dichiarato: “Congratulazioni a Debora Donati per essere stata insignita del prestigioso riconoscimento. Il suo impegno nel servire l’umanità è esemplare e ispiratore per tutti noi rotariani. Il suo lavoro incarna i valori fondamentali del Rotary e dimostra l’impatto significativo del servire.”

La proposta di nominare Debora Donati per questo riconoscimento è stata avanzata dal Governatore del Distretto Rotary 2072 Emilia Romagna e Repubblica di San Marino Fiorella Sgallari, il cui sostegno e impegno, affiancato da vari club Rotary e Rotaract del Distretto, hanno contribuito significativamente al successo del progetto “Insieme a Te”.

Questo progetto del Distretto Rotary 2072, avviato diversi anni fa, combina infatti il sostegno economico all’attività di volontariato in spiaggia svolta dai soci rotariani.

Durante le tre giornate del congresso, che si terrà a Riccione il 7, 8 e 9 giugno, Debora Donati riceverà inoltre anche il Premio Women’s Award “Laura Bassi” del Distretto Rotary 2072 Emilia Romagna e Repubblica di San Marino, istituito quest’anno.

L’Associazione Insieme a Te

L’Associazione Insieme a Te nasce a Faenza da un sogno di Dario, faentino affetto da SLA, e dalla volontà della moglie Debora, delle figlie e degli amici di creare una struttura attrezzata e assistita che consentisse la balneazione ad ospiti affetti da ogni tipo di invalidità.

Grazie al contributo di tanti sostenitori, l’Associazione nel tempo è cresciuta e ha acquistato sussidi e attrezzature di supporto e ha continuato ad accogliere gratuitamente centinaia di persone nella propria struttura balneare attrezzata: dal 2018 sono stati infatti accolti oltre 1000 ospiti supportati da più di 1600 volontari.

Allo stabilimento, nel 2022 si è affiancata la gestione di 7 appartamenti accessibili destinati all’accoglienza degli ospiti della spiaggia e dei loro familiari.

Insieme a Te inoltre organizza, specialmente nelle scuole, iniziative, concorsi e progetti di sensibilizzazione sulla disabilità in generale e su malattie specifiche come la SLA e le malattie neuromuscolari, promuovendo così tra le persone, soprattutto tra i giovani, un coinvolgimento umano, sensibilizzazione e inclusione sociale.

Da anni l’Associazione collabora con AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) e con il Centro Clinico Nemo (Network di riferimento per la diagnosi, la cura e l’assistenza sulle malattie neuromuscolari) mentre ad inizio 2024 sono state attivate due nuove collaborazione con lo IOR – Istituto Oncologico Romagnolo e con Dynamo Camp.