Il Rotary Club Faenza da sempre incoraggia i valori della professionalità e dell’etica, intesi come strumento di sviluppo personale e prezioso servizio alla comunità e al proprio territorio. Perciò il Club di Faenza attribuisce ogni anno il “Premio all’Artigiano” ad una figura di indiscusse competenze e dalla prestigiosa esperienza, acquisita nel proprio settore lavorativo. Il riconoscimento esprime un’attestazione di stima professionale e di ringraziamento per i molti anni di attività a servizio della cittadinanza ed è costituto dal “Paul Harris Fellow” (PHF). Quest’anno è stato assegnato all’orologiaio e gioielliere Sauro Stella, che da ottant’anni, con perizia e pazienza, si dedica alla particolare attività di riparazione di orologi di ogni età e caratteristica, rendendo il tempo un magico artifizio di sopraffini e minuscoli meccanismi.

Questa speciale capacità, intrapresa fin da bambino e poi affinata alla scuola per orologiaio esperto prima a Roma e poi a Bologna, lo rende oggi particolarmente richiesto per la manutenzione di manufatti orologiai preziosi, operando ogni giorno nella storica bottega di via Marescalchi, a Faenza, con al fianco l’insostituibile e appassionata collaborazione della moglie Anna Maria e della figlia Paola. La tecnologia si è evoluta, ma la capacità di schiudere oggetti senza tempo dando loro nuova vita resta un’arte insostituibile che Sauro Stella porta avanti con passione; un raro e inestimabile sapere che si cela proprio nel centro della nostra città.