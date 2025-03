Il Rotaract Club Faenza organizza un evento di sensibilizzazione dal titolo “Corpi in dialogo – La comunicazione corretta sui Disturbi del Comportamento Alimentare”, che si terrà giovedì 27 marzo dalle ore 20:45, presso il Rione Verde in Via Cavour 37 a Faenza.

L’iniziativa, aperta all’intera cittadinanza, ha lo scopo di offrire strumenti utili per affrontare il tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), fornendo spunti per una comunicazione e una relazione di maggiore consapevolezza e sensibilità nei confronti di chi soffre di un DCA. L’incontro si inserisce nel quadro delle iniziative di sensibilizzazione legate alla Giornata del Fiocchetto Lilla, che si celebra il 15 marzo e che si propone di richiamare l’attenzione sui Disturbi del Comportamento Alimentare.

Ospiti della serata saranno la Dott.ssa Gaia Nonni, nutrizionista, e il Dott. Tommaso Ambrosini, psicologo, che guideranno il pubblico in un confronto aperto e costruttivo.

La partecipazione all’evento è gratuita e la serata sarà promossa attraverso i canali social del Rotaract Club Faenza e tramite volantinaggio. Durante l’incontro sarà possibile effettuare un’offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Sulle ALI delle MENTI”, che presenterà le sue attività per la prevenzione e il trattamento dei DCA.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si invita a seguire le pagine ufficiali del Rotaract Club Faenza.