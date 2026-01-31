Dal 2 al 10 febbraio, lo Spazio Espositivo PR2 di palazzo Rasponi 2, in via D’Azeglio 2, ospiterà “Rossone Platenco”, una mostra di opere in mosaico realizzate dagli studenti del liceo artistico Nervi Severini.

L’inaugurazione è prevista per lunedì 2 febbraio, alle 16; la rassegna artistica resterà aperta fino a martedì 10 febbraio e sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 17, con chiusura domenicale. L’ingresso è libero.

Alla soglia della maturità liceale alcuni giovani artisti si mettono in gioco debuttando in pubblico, in autonomia. Il tempo scandito dai trilli di campanella concede uno spazio creativo che hanno colto non senza fatica. Grazie alla loro indole artistica hanno raccolto spunti, tanti, e immagini, tante, per tirare fuori quello che li ha sedotti. Il titolo della mostra è un acronimo: fa riferimento a una foto di gruppo o anche a una formula scaramantica.

Si presentano così: “Siamo ragazzi del Severini e ci siamo messi alla prova per mostrare la nostra visione del mosaico a 360 gradi, estrapolandone le varie sfumature non solo con le tecniche tradizionali, ma cercando di staccarci dalle basi per creare qualcosa di nuovo non solo materialmente ma anche concettualmente”.

Nella giornata di venerdì 6 febbraio, alle 15, interverrà l’Orchestra didattica del Verdi con l’improvvisazione musicale per un momento esteso tra le due arti.

L’Orchestra didattica Verdi “risonanza collettiva per l’apprendimento e l’armonia” è un progetto culturale del conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna curato dalla professoressa Federica Maglioni, che prevede al suo interno musicisti del conservatorio e musicisti del territorio in un unico ensemble, per promuovere la musica d’insieme attraverso il metodo della impro-conduction in stretta connessione con altre discipline artistiche.

Per informazioni, contatti o richieste: sariov2007@gmail.com