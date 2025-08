Martedì 5 agosto alle ore 17, alla Residenza Santa Teresa di Faenza (via Bondiolo 44), si terrà l’incontro “Rosso veneziano, le poetesse del Cinquecento”, prossimo appuntamento del calendario culturale “La cultura ospite in Residenza”. La scrittrice Rosarita Berardi presenterà le opere di alcune grandi voci femminili del Cinquecento: da Gaspara Stampa a Isabella di Morra. Seguirà un aperitivo a cura di Botteghe e Mestieri. L’iniziativa promossa da Cooperativa In Cammino e Consorzio Blu con il patrocinio del Comune di Faenza., è a ingresso libero.