Prosegue l’iniziativa “La cultura ospite in Residenza”, un progetto volto a promuovere l’integrazione e la socializzazione attraverso la cultura, portando eventi di qualità all’interno delle strutture residenziali e aprendoli alla comunità locale.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 24 luglio, alle ore 17.00, presso la Residenza Santa Teresa, in Via Bondiolo 44 a Faenza.

L’evento vedrà protagonista la scrittrice Rosarita Berardi che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio letterario intitolato”Voci di tenebra azzurra, Romagna, terra di poeti”. Sarà un’occasione unica per esplorare le opere e i suggestivi paesaggi romagnoli attraverso gli occhi e le parole di immortali scrittori che hanno segnato la letteratura italiana e il legame con questa terra, tra cui Giovanni Pascoli, Marino Moretti, Mariangela Gualtieri, Cristina Campo ed Elio Pagliarani.

L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Sociale In Cammino e dal Consorzio BLU Cooperativa Sociale, e patrocinata dal Comune di Faenza, si propone di creare momenti di arricchimento culturale e di connessione tra gli ospiti delle strutture e i cittadini.

Al termine dell’incontro, seguirà un rinfresco offerto dalla cooperativa sociale Botteghe e Mestieri partner dell’iniziativa, per un momento di convivialità e scambio.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.