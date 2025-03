“A seguito dell’aggiornamento fornito dal Ministro Musumeci in data 6 marzo 2025, relativo ai fondi destinati al Comune di Bagnacavallo, si rende noto che, in riferimento alle ordinanze 13/2023, 24/2024 e 33/2024, è stato previsto un importo aggiudicato pari a 7.187.272 euro per tutti gli interventi richiesti. Tuttavia, ad oggi, la Struttura commissariale non ha ricevuto richieste di erogazione del finanziamento da parte del Comune di Bagnacavallo.

L’Onorevole Rosaria Tassinari interviene sulla questione con le seguenti considerazioni:

*”Mi spiace che ci sia qualcuno che si è risentito delle notizie che sono emerse in questi giorni. L’obiettivo di tutti deve essere quello di supportare cittadini, famiglie e imprese, verificando lo stato delle pratiche in essere e garantendo l’effettiva erogazione dei fondi disponibili.

Se il Comune di Bagnacavallo e il Ministero risultano disallineati sui dati, significa che c’è un problema, come minimo di comunicazione. Ciò che conta non è individuare responsabilità, ma piuttosto riconoscere i problemi esistenti e attivarsi per risolverli con tempestività.

Nel mio ruolo di parlamentare della Repubblica, che rappresenta il territorio, ho operato per favorire il dialogo tra le istituzioni coinvolte, affinché si potessero individuare soluzioni concrete. Le risposte ricevute dimostrano che questa azione era necessaria.

Non è mio interesse cercare ‘colpevoli’; ciò che conta è affrontare le criticità e individuare le migliori strategie per superarle. Mi auguro che la mia interrogazione parlamentare possa agevolare un confronto costruttivo tra tutte le parti coinvolte, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai cittadini nel minor tempo possibile”