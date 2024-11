È stata appena riaperta al transito via Pugliese, a Roncalceci, dove sono stati ultimati gli interventi di rifacimento del ponte sul canale Fossone. L’intervento, la cui spesa complessiva è stata pari a oltre 248mila euro, ha riguardato la sostituzione del manufatto con un nuovo ponte costituito da elementi scatolari poggianti su una platea in cemento armato e completati da muri d’ala sempre in cemento armato; è stata inoltre ripristinata la pavimentazione stradale.