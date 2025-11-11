Nella serata di ieri, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Faenza ha tratto in arresto un ragazzo di 29 anni.

Senza fissa dimora, già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in quanto destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale, il ventinovenne è stato arrestato dagli agenti in seguito ad una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Ravenna.

Intervenuti sul posto, gli operatori sono riusciti a bloccare prontamente il sospettato, che, intanto, dopo aver rotto i vetri di due auto, aveva tentato di fuggire.

Il 29enne è stato trovato in possesso di un coltello, una sega elettrica, una cesoia, dei cacciaviti, un flessibile elettrico e di un notebook, verosimilmente appena rubato

Il soggetto, quindi, è stato accompagnato nei locali del Commissariato di Faenza e tratto in arresto per il reato di furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Avvisato il Pubblico Ministero di quanto accaduto, il ragazzo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del Giudizio per direttissima.