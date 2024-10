“E’ stato annunciato per martedì 15 ottobre il quindicesimo sbarco da parte di ONG nel porto di Ravenna.

Sarà la Ocean Viking di SOS Mediterranee ad arrivare, sono più di 1500 le persone arrivate in Romagna nell’ultimo anno e mezzo.

Romagna Welcome, come le altre volte, ci sarà a fornire supporto e dare il benvenuto alle persone in arrivo.

Tra il 10 e ll’11 ottobre 2024 l’Ocean Viking, nave della ONG SOS Mediterranee ha effettuato 2 operazioni di soccorso in meno di 12 ore.

Il primo soccorso, nella notte del 10 ottobre, ha permesso di salvare 6 persone direttamente dall’acqua probabilmente in seguito ad un naufragio nella cosiddetta zona SAR Libica.

La mattina seguente sono state messe in salvo 41 persone da una piccola nave in vetroresina sovraffollata dalla zona SAR Maltese.

A bordo, in salvo, sono quindi presenti 47 persone tra cui 4 donne e 3 bambini ora diretti verso Ravenna, a più di 1600 km prolungando così l’agonia di persone che già hanno subito torture e forti traumi.

Questa scelta del governo ha un significato ben preciso: allontanare i soccorsi dal Mediterraneo e allungare le pene di chi è in viaggio in condizioni rischiosissime. Ricordiamo infatti che la rotta del mediterraneo, o rotta della morte, è la strada più difficile per raggiungere l’Europa, che solo pochi riescono a portare a termine vivi.

La nave ocean viking è rientrata in mare settimana scorsa dopo un periodo di manutenzione lungo due mesi.

In questo periodo diverse navi di ONG sono state sanzionate e sottoposte a detenzione dal governo italiano lasciando il Mediterraneo praticamente scoperto da aiuti umanitari.

I tentativi di raggiungere l’Europa, però, non si fermano, dal 1 agosto infatti sono stati registrati almeno 3 naufragi e più di 5000 persone sono state riportate in Libia, che ricordiamo, non è un paese sicuro.

L’equipaggio di SOS Mediterranee è rientrato in mare l’8 ottobre ed in poco più di 24 ore ha effettuato il primo soccorso, a riprova che c’è estremo bisogno delle ONG nel Mediterraneo.

A maggio di quest’anno, come Faenza Multietnica, abbiamo deciso di costituire il Comitato Romagna Welcome dopo aver partecipato all’11esimo sbarco a Ravenna, per essere presenti supportando le operazioni di sbarco e mantenere alta l’attenzione sulla questione, anche e soprattutto dopo le ipotesi (per ora fortunatamente abbandonate in seguito alle numerose manifestazioni di cittadini) di voler aprire un Centro di Permanenza per il Rimpatrio a Ferrara.

Chiunque volesse partecipare alle comitato può inviare una mail a fmultietnica@gmail.com indicando nome, cognome e numero di telefono per essere ricontattate.

Noi di Romagna Welcome siamo sempre di più e non ci fermeremo davanti agli ostacoli del Governo.

Sappiamo che Ravenna è una città accogliente: numerose volontarie e volontari sono già al lavoro per garantire lo sbarco di martedì, ma queste torture devono finire al più presto.

Finché le ONG arriveranno a Ravenna noi non ci sottrarremo a dare il nostro benvenuto.”