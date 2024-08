La Federazione Italiana Rugby ha pubblicato il calendario della Serie A Maschile 2024-25, a partire da questa stagione articolata in 4 gironi, uno meritocratico e tre territoriali. Il campionato prenderà il via il 13 ottobre e il Romagna RFC, inserito nel girone 4, inizierà il proprio cammino a Napoli, quindi con la trasferta più a sud di quelle in programma nell’arco della stagione.

Il debutto casalingo sarà la domenica successiva, il 20 ottobre, con L’Aquila Rugby per una sfida tra neopromosse del girone. Seguirà un’altra prova sul campo di casa di Cesena, il 27 ottobre con il Livorno. Sono due gli appuntamenti in calendario a novembre: il 3 la prova in trasferta a Civitavecchia e il 17 la gara casalinga con i romani della Primavera Rugby.

Dicembre si aprirà, domenica 1, con la trasferta aquilana sul campo del Paganica, poi l’8 dicembre i galletti riceveranno la Rugby Roma Olimpic, per poi chiudere l’anno con la prova esterna con il Firenze Rugby, il 22 dicembre. Il girone di andata si completerà il 19 gennaio con la gara casalinga con l’altra formazione romana del girone, il Villa Pamphili.

Il girone di ritorno prenderà il via il 26 gennaio e si concluderà il 26 aprile, con le tradizionali pause in concomitanza con il Sei Nazioni tra febbraio e marzo e ad aprile in occasione delle festività pasquali. A maggio spazio invece alla fase play off e play out.