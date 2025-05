“Il cerchio dell’Acqua. Risorse idriche e multifunzionalità per la sostenibilità”: è questo il messaggio scelto per l’edizione 2025 della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, promossa come ogni anno da ANBI – Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue.

Nel territorio compreso tra Lugo, Faenza e Imola, il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale ha in programma, anche quest’anno, una serie di visite guidate gratuite aperte al pubblico fra il 17 al 25 maggio e tre appuntamentirealizzati ad hoc per questa 25esima edizione della Settimana della Bonifica.

EVENTI

Camminata al Monte Mauro, partendo da Zattaglia (Brisighella), domenica 18 maggio ore 9.

Nel corso della camminata si avrà l’occasione di vedere la valle dopo due anni dall’alluvione e si passerà dalla Vena del Gesso Romagnola, dal 2023 riconosciuta a livello internazionale come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Con il Patrocinio dell’Unione della Romagna Faentina e del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Per informazioni: cell. 340 0532380, email domenicosportelli@gmail.com.

“Eventi meteorologici estremi e cambiamento climatico: un legame sempre più evidente?”, incontro con il meteorologo Pierluigi Randi, mercoledì 21 maggiore ore 20.30 nella Sala dell’Archivio del Consorzio di bonifica, via Manfredi 32 a Lugo.

Negli ultimi anni la Romagna ha vissuto eventi meteorologici estremi di crescente intensità, tra cui alcuni molto gravi: dalle alluvioni alle ondate di calore, dalle siccità prolungate alle trombe d’aria severe. Questo incontro vuole offrire uno sguardo chiaro e accessibile sui legami tra cambiamento climatico e fenomeni estremi, con un’attenzione particolare all’area della Bassa Romagna. Attraverso dati, esempi concreti e una valutazione scientifica dei trend in atto, cercheremo di comprendere meglio i rischi attuali e futuri, ma soprattutto l’importanza di una maggiore consapevolezza per costruire una società più preparata e resiliente. Per informazioni: tel. 0545 909511, email consorzio@romagnaoccidentale.it.

“Romagna selvatica ieri e oggi” è il titolo del libro che sarà presentato lunedì 26 maggio alle ore 20.30 nella Sala dell’Archivio del Consorzio di bonifica, via Manfredi 32 a Lugo.

Scritto a quattro mani dal noto scrittore, storico e antropologo Eraldo Baldini e dal naturalista, zoologo ed esperto di habitat e ambiente Massimiliano Costa (Direttore del Parco Regionale del Delta del Po), questa opera originale e documentatissima segna una tappa importante degli studi naturalistici – e non solo – relativi alla Romagna. Sarà presente l’autore Massimiliano Costa. Per informazioni: tel. 0545 909511, email consorzio@romagnaoccidentale.it.

LE VISITE GUIDATE

Nel distretto di pianura sarà possibile scoprire da vicino le principali opere irrigue e idrauliche del territorio: gli impianti di Solarolo, Faenza, Imola, la cassa di espansione e l’impianto idrovoro Tratturo di Alfonsine, oltre alla chiusa del fiume Senio a Faenza. Nel distretto montano, invece, le visite condurranno agli invasi collinari delle colline di Imola, Casola Valsenio, Faenza e Brisighella. La partecipazione è gratuita, ma le visite guidate devono essere prenotate preventivamente. Per informazioni e prenotazioni: Distretto di pianura tel.0545 909511, Distretto montano tel. 0546 21372, Email: consorzio@romagnaoccidentale.it

Inoltre, nell’ambito della Settimana della Bonifica, il 22 maggio verrà inaugurata anche la cassa di espansione del Canale dei Mulini, realizzata nel Comune di Castel Bolognese. Questo appuntamento non è aperto al pubblico, ma è riservato alle Autorità.

https://www.romagnaoccidentale.it/