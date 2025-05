A venticinque anni dall’uscita di Rospo, il loro primo vero album trainato dall’omonimo singolo presentato a Sanremo, i Quintorigo lo riportano in tour con John De Leo, primo cantante della band e una delle grandi voci della scena non solo italiana. Succede anche a Romagna in fiore, la rassegna ecosostenibile e diffusa di Ravenna Festival: domenica 18 maggio, alle 16, l’appuntamento è a Mercato Saraceno, presso l’Azienda Agricola Clorofilla nella frazione di Colonnata; un’azienda in cui l’agricoltura rappresenta un impegno profondo per la custodia del territorio e degli stili di vita. La celebrazione del quarto di secolo di Rospo è invece l’occasione di riprovare l’ebbrezza di una visione musicale ad altissima sperimentalità che unisce rock e cameristica, prog e jazz. Ravenna Festival ringrazia Gruppo Sapir, che ha “adottato” l’appuntamento in questo territorio.

L’Azienda Agricola Clorofilla, luogo di spettacolo, sarà raggiungibile solo a piedi e in mountain bike con un percorso segnalato di 5 km da Piazza Mazzini di Mercato Saraceno (in paese sono disponibili parcheggi), attraverso strade asfaltate e sterrate (dislivello positivo 240 metri, tempo di percorrenza fra 90’ a 120’ a piedi, da 30’ a 60’ in bici). Con bici da strada percorribile via Barbotto (3,5 km, stesso dislivello, quindi pendenze impegnative adatte a ciclisti allenati). Gli stand gastronomici sono organizzati dall’Agriturismo Clorofilla. Le informazioni su percorsi, parcheggi e guide sono disponibili sul sito trailromagna.eu e quanti hanno acquistato biglietti riceveranno via email tutti i dettagli.

“L’idea condivisa è stata quella di rimettere in sesto l’animale, dargli una ripulita e vedere se dimostra ancora la vitalità di 25 anni or sono – spiegano i Quintorigo (Valentino Bianchi, Andrea Costa, Gionata Costa e Stefano Ricci) e John De Leo – E, miracolo, pare che funzioni come prima, anzi dimostra la folle saggezza che solo una buona stagionatura può conferire (…). Perché tornare rospi? In realtà ci siamo sempre sentiti rospi. Oggi ancora di più. Restare rospi è una necessità; tramutarsi in principi dello show business comporta uno snaturamento che non ci è possibile. Essere rospi è la nostra forma di resistenza; essere parte dell’immaginario popolare contribuendo alla difesa di quei valori che riguardano tutti”. A Sanremo 1999, Rospo ha vinto il Premio della Critica per le nuove proposte e quello della giuria di qualità per il miglior arrangiamento. Nello stesso anno, l’album si è aggiudicato la Targa Tenco per la miglior opera prima. Da sempre restii a qualsivoglia etichetta di genere, i Quintorigo ancora incarnano uno spirito volutamente dissidente, indie ante litteram, e la migliore sintesi tra pop, rock, classica e jazz.

È del tutto improbabile che i Saraceni abbiano risalito il fiume Savio fino al territorio del Comune che porta il loro nome e, sullo stemma, la testa di un moro bendato. Il nome di Mercato Saraceno deriva piuttosto dall’abitudine delle famiglie nobili della costa, come gli Onesti di Ravenna che in questa località avevano un fiorente mercato, di chiamare Saraceno uno dei figli…per scaramanzia contro la minaccia dei pirati. Se il luogo di spettacolo è nella frazione di Colonnata lungo la provinciale del collo del Barbotto, croce e delizia dei ciclisti amatoriali, vale la pena scoprire il centro storico del borgo, che include un gioiello in stile liberty floreale come Palazzo Dolcini, oggi centro culturale; tre le piazze, ancora dette “di sopra”, “di mezzo” e “di sotto” in corrispondenza di tre terrazzi alluvionali. A monte, parte delle acque del Savio sono convogliate in un canale che consentiva il funzionamento del macello, della pesa pubblica e di un mulino, che diventò anche centrale elettrica.

Romagna in fiore continua il prossimo fine settimana: sabato 24 maggio la versatilità del violoncellista e compositore olandese Ernst Reijseger incontra la tradizione popolare della formazione vocale sarda Cuncordu e Tenore di Orosei alla Casa del Fiume di Borgo Tossignano; domenica 25 maggio il Parco Urbano Franco Agosto di Forlì accoglie la leggendaria Premiata Forneria Marconi, inclusa dedica a Fabrizio De André.

La rassegna Romagna in fiore è organizzata da Ravenna Festival in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni delle località interessate ed è resa possibile dal sostegno del main partner Gruppo Hera, con l’energia verde di Tozzi Green e con partner per la mobilità Ferri The Driving Solution. Radio Bruno è la radio ufficiale, mentre il partner organizzativo è Trail Romagna.

Info e prevendite 0544 249244 www.ravennafestival.org

Ingresso 5 euro (omaggio per chi ha subito danni nelle alluvioni)