Romagna Acque: fra i principali investimenti il rinnovamento del potabilizzatore di Ravenna

Il preconsuntivo 2024 di Romagna Acque quantifica un valore della produzione di 68,6 milioni di euro, con un incremento rispetto al budget di 5,3 milioni e rispetto al consuntivo 2023 di 6,4 milioni.

Il budget 2025 determina un utile d’esercizio di 6,2 milioni euro con un’incidenza sul valore della produzione di 9,1%. Il risultato è inferiore al preconsuntivo 2024, ma è previsto in crescita nel 2026 e nel 2027.

Il piano degli investimenti per il periodo 2024-2027 si aggira intorno ai 71 milioni di euro. Fra gli interventi più importanti il rinnovamento dell’impianto di potabilizzazione di Ravenna, alle Bassette, che preleva acqua da Lamone, Reno e all’occorrenza dal Canale Emiliano Romagnolo, producendo 78 mila metri cubi d’acqua al giorno.

Note positive dalla spesa energetica, 6,8 milioni di euro, 1,1 milioni di euro in meno rispetto al budget previsto. Tuttavia, nel 2025, le previsioni dei consumi sono stimate in crescita, a causa di una minor produzione prevista sulla diga di Ridracoli.