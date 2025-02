Non si placano le polemiche all’interno della Lega dopo la scelta di sostenere Alvaro Ancisi come candidato sindaco alle prossime elzioni amministrative di Ravenna. È stata una decisione del segretario romagnolo Jacopo Morrone, arrivata a poche ore di distanza dall’uscita pubblica del capogruppo in consiglio comunale, Gianfilippo Rolando, che invece aveva indicato Veronica Verlicchi come candidata sindaco.

In realtà la Lega avrebbe anche votato in assemblea la linea da seguire. Ma lo stesso Rolando ha contestato la votazione. Nella giornata di giovedì ha pubblicato un lungo post su Facebook, descrivendo quanto successo, dal suo punto di vista. Nel frattempo, in polemica sempre con la dirigenza locale, la consigliera Anna Greco ha abbandonato il gruppo consiliare della Lega, aderendo a Fratelli d’Italia.

Il post di Rolando, dove il capogruppo riscostruisce il percorso che ha portato alla scelta del candidato sindaco:

“Posto che non ho ne interessi legati alla mia attività politica e ne è mia attitudine lavare panni sporchi in pubblica piazza, nel rispetto della verità intervengo per far chiarezza sulla situazione elettorale attuale.