“A settembre 2017 l’attuale Capogruppo LSP Gianfilippo Nicola Rolando organizzò un incontro con l’assessore Fagnani sulla proposta di costruire una struttura sportiva indoor nei Lidi Nord, invitando i 3 presidenti delle Proloco dei Lidi Nord, Orio Rossi di Porto Corsini, Massimo Farina di Casalborsetti ed Emanuele Randi di Marina Romea, poi sostituito causa imprevisto dal vice Flavio Rocchi, l’allora preside della primaria di Porto Corsini Garibaldi Giancarlo Frassinetti, il presidente del consiglio territoriale del mare Roberta Mingozzi e il presidente del comitato cittadino Lidi Nord Massimo Fico, tutti unanimi con quella proposta.

La proposta di progetto infatti era quello di dare una struttura indoor con tribuna ad una comunità di oltre 3500 residenti distanti da Ravenna 20 minuti di macchina, purtroppo attualmente sprovvista per destinarla la mattina alla primaria, dando finalmente la possibilità agli alunni della scuola di svolgere educazione fisica in una struttura idonea e nel restante del tempo alle neo associazioni sportive indoor che potrebbero nascere avendo finalmente a disposizione una struttura sportiva al chiuso, tipo pallacanestro, pallavolo, danza ecc ma anche per eventi sportivi e non, congressi, manifestazioni, feste paesane e oltre, andando oltretutto a valorizzare il territorio aumentandone i servizi. L’assessore Fagnani si dimostrò in quell’incontro favorevole al progetto e diede garanzie di intraprendere quel percorso che volendo, si potrebbe anche definire storico visto che quel territorio dalla sua nascita ne è sempre stato sprovvisto. Martedì 21 giugno quell’impegno è stato formalizzato dall’assessore Costantini rispondendo all’interrogazione dello stesso Capogruppo Rolando, illustrando il progetto che si svilupperà su un piano in concomitanza della scuola primaria Garibaldi, avrà un campo regolamentare in linea con gli standard CONI, tribune, 4 spogliatoi (2 per gli atleti e 2 per gli arbitri) biglietteria e vari vani di servizio. Il progetto già deliberato è stato candidato al finanziamento del PNNR ed entro qualche settimana si saprà l’esito. “Esprimo a nome di tutta la comunità del Lidi Nord gratitudine verso tutti coloro che in queste 2 giunte intercorse si sono adoperati per questo progetto, mantenendo gli impegni presi in questa lunga trattativa. Come abbiamo fatto tutti questi anni sorveglieremo affinchè la struttura sia operativa nel più breve tempo possibile.”