Rolando: “L’elettore della Lega non si riconosce in Ancisi”

Dopo la presentazione di Nicola Grandi come candidato di Fratelli d’Italia e ormai quasi certamente sostenuto anche da Forza Italia, si sono delineati i due principali schieramenti di centrodestra che si preparano a sfidare il centrosinistra di Alessandro Barattoni. La Lega, infatti, ha da tempo presentato Alvaro Ancisi come candidato, anche se la soluzione non sembra soddisfare tutto lo schieramento leghista. Secondo il capogruppo Lega in consiglio comunale Gianfilippo Rolando, infatti, il tavolo a Roma su un candidato unico potrebbe essere ancora aperto. L’incognita principale rimane la posizione della Lista Civica La Pigna, capitanata da Veronica Verlicchi, su cui Rolando a suo tempo aveva espresso una preferenza.