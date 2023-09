Ai 429.000 euro, occorre aggiungere anche il debito, anch’esso riconosciuto dal Presidente Alessandro Brunelli con propria comunicazione del 21 giugno 2023, tuttora presente del Ravenna Football Club 1913 ssdrl nei confronti del Comune di Ravenna relativo all’anno 2023 .Eppure nelle 3 convenzioni che si sono succedute dal 2013 ad oggi per la gestione e l’uso dello Stadio Benelli, il concessionario si obbligava all’intestazione delle utenze . Obbligo che non ha mantenuto.

Perché il concessionario non ha adempiuto a tale preciso obbligo ? Non può certo affermare il Ravenna Football Club 1913.ssdrl di non esserne a conoscenza , dato che l’obbligo di intestarsi le utenze è presente in ogni concessione che ha sottoscritto.

Come mai nessuno nel Comune di Ravenna in questi lunghi 10 anni non si è accorto della mancata intestazione delle utenze , dato che le bollette dei consumi arrivavano regolarmente e venivano saldate dal Comune utilizzando i soldi dei ravenati ?

In questi 10 anni relativi al periodo 2013 -2023 si sono succeduti, Sindaci, Assessori allo Sport , Dirigenti del Servizio Sport, possibile che nessuno di costoro non se ne sia accorto?

E’ credibile che si sia trattato di una semplice dimenticanza?