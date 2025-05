“Ieri Spadoni dichiarava pubblicamente che la Lega non è il suo partito. Oggi, magicamente, gli mettono in tasca la tessera da sostenitore. La pezza è peggiore del buco.

Ma davvero pensano che con il gioco delle tre carte si possa sistemare tutto?

Morrone ha escluso dal consiglio i veri leghisti: quelli che hanno sempre creduto nel progetto, che da oltre 10 anni combattono il sistema PD dentro e fuori dal palazzo.

E li ha sostituiti con due esponenti del centrosinistra: Discepoli di Casini, Ancisi, eletto vicepresidente nel precedente mandato coi voti del PD, in contrapposizione alla mia candidatura, sostenuta dal resto dell’opposizione, tranne che — guarda caso — dall’ ‘oncologo’ Ancarani”.

Gianfilippo Rolando torna a criticare la Lega, quello che definisce ancora il suo partito, il dirigente romagnolo Jacopo Morrone e quanto avvenuto oggi nella conferenza stampa convocata da Lista per Ravenna, Lega, Ambiente e Animali e Popolo della Famiglia. Una conferenza stampa convocata per cercare di mettere evidentemente fine alle analisi di questi giorni, che evidenziavano come, dopo il risultato elettorale, la Lega non fosse riuscita ad entrare in consiglio comunale.