“Poche settimane fa ci siamo fatti portavoce dei disagi dei cittadini senza però ricevere alcuna risposta dall’Amministrazione, intanto, la situazione non è migliorata ma anzi le segnalazioni di situazioni critiche sono aumentate.”

Così il Capogruppo della Lega Gianfilippo Nicola Rolando e il Consigliere Giacomo Ercolani, che continuano:

“L’insistenza nell’adottare questo sistema di raccolta, fa emergere una posizione ideologica che non tiene conto delle necessità e delle problematiche legate alla raccolta porta a porta, imponendo una transizione in tempi brevi e al momento sbagliato.

In centro si verificano situazioni di degrado notevoli dovute all’organizzazione dei nuovi bidoni, con un posizionamento che spesso non è consono e con tempistiche di raccolta non idonee, creando disagi.

Nei lidi le attività si trovano ora con decine di bidoni, i residenti lamentano già oggi problematiche e sono preoccupati di un peggioramento della situazione con l’arrivo della stagione turistica, i turisti per ovvie ragioni non essendo informati sul funzionamento della raccolta si troveranno in difficoltà e questo potrebbe penalizzare le nostre località turistiche.

Chiediamo pertanto all’Amministrazione di mantenere almeno fino al termine della stagione estiva i cassonetti classici dell’indifferenziata per ridurre i disagi dei cittadini sia nei lidi che in centro.

Invitiamo l’assessore competente a verificare la situazione della raccolta porta a porta nei quartieri del centro densamente popolati ed a valutare eventuali spostamenti dei nuovi bidoni installati sotto ai condomini ove si verifichino situazioni di degrado.”