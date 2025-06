Sara Errani e Jasmine Paolini vincono il doppio femminile al Roland Garros: per la 38enne è il secondo titolo sulla terra rossa di Parigi, visto che aveva trionfato anche nel 2012 insieme a Roberta Vinci. La coppia azzurra, che nel 2024 aveva perso la finale contro Gauff e Siniakova, si impone sulla kazaka Anna Danilina e sulla serba Aleksandra Krunic, piegate con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1 dopo 2 ore e 15 minuti di gioco e bissa il successo olimpico di Parigi. Per loro è il primo slam in coppia.

fonte TGCom