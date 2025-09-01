Sabato 6 settembre alle ore 20.30 all’Arena Spada di Brisighella andrà in scena ROGO. Live Performance, una creazione originale scritta da Filippo Zoli e Annibale Covini Gerolamo.

Presentata per la prima volta a Milano durante il periodo della pandemia, l’opera porta in scena il ricordo della paura e dell’orrore primordiale, che segna l’esperienza degli emarginati e dei diversi: un canto intenso che attraversa memoria ed esistenza, ispirandosi al genio poetico di Dino Campana. Protagonista sul palco sarà Annibale Covini Gerolamo, ballerino, attore di parola e performer, che darà corpo e voce alla figura del diavolo incarnando la tensione tragica e visionaria del testo.

La regia e la performance di pittura dal vivo sono curate da Filippo Zoli, capace di intrecciare gesto artistico e narrazione in un linguaggio espressivo unico, mentre la sonorizzazione è firmata da Alceste Neri.

ROGO si configura come un’esperienza immersiva, in cui teatro, danza e arti visive dialogano per dare vita a una riflessione potente e poetica sulla fragilità e la resistenza umana.

L’ingresso è gratuito, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3406208697 oppure scrivere all’indirizzo email filippo.zoli2015@gmail.com.