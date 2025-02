Rogo in un appartamento: due persone in ospedale

Nel pomeriggio di venerdì si è sviluppato un rogo all’interno di un appartameno in via Cesenatico, al secondo piano di un palazzo a pochi passi dal Centro Sociale Borgo. Due le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute, assieme ai mezzi del 118. Non è ancora chiaro da dove sia partito in rogo, è ancora in corso il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, l’appartamento però si è riempito velocemente di fumo. Per questo motivo, le due persone, che al momento dell’emergenza si trovavano all’interno dell’abitazione, sono state trasportate in ospedale a Faenza per accertamenti. Le loro condizioni, comunque, non destano preoccupazioni.