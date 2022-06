Fiamme all’interno dell’ex cinema Astoria nella notte di giovedì. La centrale operativa ha ricevuto la segnalazioni di alcuni cittadini, che in quel momento erano al vicino McDonald, intorno alle 21.30. Una pattuglia dei Carabinieri ha verificato e confermato la segnalazione. All’interno stava bruciando della carta. Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco non hanno impiegato molto tempo per spegnere il rogo, dopodiché è iniziata una perlustrazione dell’intero edificio insieme ai Carabinieri. Sembrerebbe che qualcuno sia entrato da un ingresso sul retro, un’uscita di sicurezza, e, una volta all’interno dei locali, abbia dato fuoco alla carta.

Sull’episodio dovranno ora fare luce le indagini delle forze dell’ordine. Gli uomini dell’Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi.