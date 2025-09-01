Un grande spettacolo live per celebrare il rock in tutte le sue sfumature: dai Pink Floyd ai Dire Straits, da Eric Clapton ai Toto, fino alla PFM e ad altri giganti che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della musica.

Domenica 7 settembre, a Russi sul palco di Piazza Farini (ore 21.30) salirà una super band di musicisti d’eccezione, capitanata da Cristian «Cicci» Bagnoli (Steve Rogers Band, Gallo Team, Independent Artist), insieme a Marco Dirani (basso), Alberto Linari (tastiere), Tommy Graziani (batteria), Annastella Camporeale e Antonella Nuti (cori). Ad arricchire l’esperienza, la potenza e la raffinatezza dell’Orchestra Ensemble ARIC Classica, diretta dal Maestro Loris Ceroni – produttore pluripremiato in Italia e in Messico, nonché direttore d’orchestra per il Festival di Sanremo in diverse edizioni.

Lo spettacolo sarà impreziosito da visual originali, costruiti brano per brano, per esaltare l’intensità delle opere musicali e accompagnare il pubblico in un percorso immersivo dove immagini e suoni si fondono in un’unica emozione. Un appuntamento imperdibile, un viaggio incredibile attraverso la storia del rock, da vivere tutto d’un fiato.

Ingresso libero.