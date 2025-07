Parte oggi allo stadio di Cesena ‘Rockin’1000 – 10 Years Celebration’, l’evento composto da due date che celebrano il decimo anniversario della più grande rock band del mondo: mille musicisti riuniti per una festa collettiva, due live in cui prenderanno vita brani leggendari della storia del rock.

Le due date, 26 e 27 luglio, saranno accompagnate dal direttore d’orchestra Daniel Plentz e vedranno tra i protagonisti i Negrita e Piero Pelù per la prima data, insieme al direttore d’orchestra Maurdino Dellacqua, e Francesca Michielin, i Negramaro e Fast Animal & Slow Kids per la seconda serata, che vedrà anche Peppe Vessicchio al fianco di Plentz.

Lodovica Comello sarà la conduttrice delle due serate.

Lo Stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena, luogo simbolo da cui tutto è partito, è pronto a trasformarsi in una bolla di musica, energia e condivisione, per festeggiare dieci anni di una community che ha cambiato il modo di vivere l’esperienza live in modo collettivo e travolgente. Era il 2015 quando Fabio Zaffagnini, founder di Rockin’1000, iniziò a pensare alla nascita di questo progetto riunendo mille musicisti a Cesena per suonare insieme e convincere i Foo Fighters a esibirsi nella città romagnola. Da quel momento, Rockin’1000 sono diventati un fenomeno globale, portando il format negli stadi e costruendo una community di oltre 100mila appassionati di musica provenienti da più di 50 Paesi. Dopo le due date a Cesena, la band salirà sul palco anche a Leiria, in Portogallo, il 6 settembre.

fonte Ansa