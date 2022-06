Il Comitato Cittadino organizza per venerdì 10 giugno p.v., dalle ore 18,00 alle 24,00, la prima edizione di “START ROCK AND ROLL IN PORTO FUORI”. L’evento all’insegna della musica e cultura americana del dopo guerra si svolgerà all’aperto, nella piazza dell’Incontro, al centro del paese. Poco distante dalla farmacia e ufficio postale.

L’iniziativa culturale e ricreativa oltre ad essere un momento di promozione per Porto Fuori, intende favorire nuove occasioni d’incontro per giovani e adulti. Partecipare all’evento aprirà le menti, libererà i corpi, respingerà i cattivi pensieri per consentire alla musica di portare allegria e spensieratezza.

Le esibizioni di virtuosi del rock and roll avverranno sulla pista da ballo predisposta dagli organizzatori. La piazza sarà attrezzata con food truck, e consentirà a chi partecipa di consumare un pasto veloce ed altre delizie per il palato. La curiosità dei presenti verrà sollecitata anche da numerosi esemplari di moto, vespe ed auto d’epoca, accuratamente esposte al pubblico.

Il contesto e la musica selezionata e mixata dal Dj Luca “invitano” a partecipare allo spettacolo con abbigliamento a tema. Un evento emozionante per fare comunità, che riempirà l’aria di suoni e farà tuffare Porto Fuori e Ravenna nell’atmosfera dell’America degli anni ’40 e ’50.