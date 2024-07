Per il mese di luglio, la Rocca di Riolo offre ai visitatori l’opportunità di immergersi nella storia e nei sapori locali attraverso due suggestive iniziative che rappresentano un’occasione imperdibile per conoscere da vicino la storia e le tradizioni del territorio, immergendosi in un’atmosfera unica e suggestiva

Tutti i lunedì di luglio alle ore 20, è in programma “Incontro diVino con Caterina”, un affascinante viaggio tra storia e sapori. La visita guidata, accompagnata da Caterina Sforza, parte dal cortile interno della Rocca e conduce i partecipanti attraverso le casematte e fino al piano più alto del mastio. Al termine del percorso, è possibile degustare vini e prodotti del territorio in compagnia delle cantine locali. Questo viaggio sensoriale tra passato, presente e futuro permette ai visitatori di scoprire la storia di Riolo e della sua Rocca. Tra le cantine presenti, si annoverano l’Azienda Agricola Vignoli il 1° luglio, Relais Mevigo l’8 luglio e il 26 agosto, l’Azienda Vitivinicola “I Casini” il 15 e il 29 luglio, e la Tenuta Nasano il 22 luglio.

Ogni giovedì alle ore 21, la Rocca di Riolo propone “A lume di Candela”, una visita guidata illuminata esclusivamente dalle calde luci delle candele. Caterina Sforza, la signora delle Romagne, guida i partecipanti alla scoperta della storia della Rocca, dalla costruzione della prima torre fino alle ultime modifiche apportate dalla famiglia Riario Sforza.