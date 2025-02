La Rocca di Riolo si conferma ancora una volta il palcoscenico ideale per vivere esperienze indimenticabili: il mese di marzo sarà ricco di eventi, tra rievocazioni storiche, visite guidate suggestive ed emozionanti giochi di ruolo. Un’occasione imperdibile per scoprire uno dei luoghi più affascinanti della Romagna.

Il primo appuntamento da segnare in calendario è “Riolo Storica, i Cavalieri della Rocca”, in programma domenica 2 marzodalle ore 15. Grazie alla collaborazione con i rievocatori di Mansio Templi Parmensis 1275 a.s.d., la Rocca torna indietro nel tempo, popolandosi di cavalieri, dame, frati e medici intenti nelle loro attività quotidiane. Caterina Sforza, accompagnata dai suoi armati, guida i visitatori in un viaggio alla scoperta della vita medievale, tra stoffe pregiate, rimedi erboristici e racconti di battaglie.

Sabato 8 marzo alle ore 21, la fortezza si accende di una luce speciale con “A lume di candela”. Una visita guidata unica nel suo genere, illuminata solo dalle luci delle candele che rendono l’atmosfera ancora più affascinante. Caterina Sforza conduce i partecipanti lungo i corridoi della Rocca, raccontando la sua storia e svelando i segreti della Signora delle Romagne.

Per i più piccoli e le famiglie, domenica 9 marzo dalle ore 10, torna l’avventura con “Junior Rocca Escape – Fantasy”. Un’esperienza magica tra draghi, fate e folletti, dove ogni partecipante deve risolvere enigmi e indovinelli per ritrovare la chiave magica e uscire dalla torre. Un’ora di gioco in un’atmosfera incantata, dove solo i più astuti e coraggiosi riusciranno a vincere la sfida.

Il mistero continua sabato 15 marzo dalle ore 19 con “Rocca Escape – I doni della morte”, un’avventura dedicata agli adulti e ispirata al mondo di Hogwarts. Tra stanze piene di enigmi e prove da superare, un’esperienza immersiva tra magia e tensione, dove il coraggio e la collaborazione sono fondamentali per la vittoria.

Nei giorni di domenica16, 23 e 30 marzo, alle ore 15, spazio alla scoperta delle antiche ricette con “Caterina, l’acqua di lunga vita e altre ricette”, un evento realizzato in occasione della rassegna “Il Piatto Verde”. Durante la visita narrata, Caterina Sforza guida adulti e bambini nella preparazione della celebre “Acqua celeste”, ritenuta un elisir di lunga vita. Un’occasione unica per conoscere i segreti di antiche tradizioni e sperimentare in prima persona una delle ricette più misteriose della storia.

Infine, sabato 22 marzo alle ore 21, il Medioevo prende vita con “Delitto al Castello”, un coinvolgente gioco di ruolo nelle suggestive sale della Rocca. I partecipanti vestono i panni di personaggi con segreti e obiettivi da raggiungere: un’indagine avvincente tra intrighi e colpi di scena, dove ogni giocatore è protagonista di una storia da risolvere fino all’ultimo dettaglio.