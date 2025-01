Il mese di febbraio alla Rocca di Riolo sarà ricco di eventi capaci di coinvolgere tutti gli appassionati. Tra le mura della storica fortezza si vivranno storie di amori travolgenti, enigmi intricati e avventure medievali indimenticabili.

Domenica 2, 9 e 16 febbraio alle ore 15 i partecipanti vengono conquistati dal fascino di Caterina Sforza, la leggendaria Leonessa delle Romagne, con l’evento “Caterina, donna d’amori e di passioni”. Una visita guidata attraverso le suggestive sale della Rocca che accompagnerà i visitatori indietro nel tempo. Caterina in persona svelerà le sue vicende personali e storiche: una vita intensa, fatta di amori segreti, alleanze politiche e tragiche svolte del destino, in un racconto che intreccia emozioni, potere e coraggio.

Venerdì 14 e sabato 15 febbraio, dalle ore 19, la Rocca di Riolo in occasione di San Valentino organizza un’esperienza unica e intrigante: “Rocca Escape – Rosso Sangue”. Perfetto per coppie, amici o chiunque voglia mettersi alla prova, questo gioco escape catapulterà i partecipanti in un viaggio tra mistero e passione. Ispirato alle grandi coppie della storia e della leggenda, gli enigmi e le prove da superare richiamano amori celebri, intrecci romantici e legami indissolubili. Quando il cancello del cortile si chiuderà, i partecipanti avranno solo un’ora di tempo per superare le sfide e trovare la chiave della libertà.

Domenica 23 febbraio, dalle ore 10, anche i più piccoli saranno protagonisti con “Junior Rocca Escape – Salviamo la Principessa”, un’avventura medievale dedicata a bambini e famiglie. Nei sotterranei della Rocca, tra misteri e antiche magie, i partecipanti dovranno liberare una principessa coraggiosa dalle grinfie di un orco malvagio. Il tempo stringe: solo un’ora per spezzare l’incantesimo e restituire la libertà alla fortezza.