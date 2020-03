Dopo le critiche dell’Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine degli Architetti al Comune di Ravenna per il progetto di ristrutturazione della Rocca Brancaleone, Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia, ha depositato un’interrogazione in consiglio comunale per aver direttamente dal sindaco le risposte alle due lettere. Secondo il consigliere forzista, un bando pubblico, seppur più costoso, avrebbe comunque permesso di raccogliere il lavoro di molti professionisti, non solo locali