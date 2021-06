Sabato 12 giugno alle ore 18.30 al Museo Ugonia di Brisighella verrà inaugurata la mostra “Attraverso l’orizzonte”, personale dell’artista Roberto Pagnani.

Roberto Pagnani è nato a Bologna e vive a Ravenna, città in cui svolge la sua attività di artista. Cresciuto in un contesto familiare dedito al mondo dell’arte da più generazioni, è stato a contatto diretto con opere dei maggiori protagonisti dell’ambiente culturale informale europeo. Espone in numerose manifestazioni e mostre in Italia e all’estero (New York, Lituania, Grecia, Danimarca, Bulgaria). Tanti sono i critici e gli storici dell’arte che hanno scritto di lui, tra i quali soprattutto Beatrice Buscaroli, Luca Maggio, Michela Ongaretti, Serena Simoni e Claudio Spadoni.

«Pagnani ci offre, nelle sue opere, delle scintille di vita: una vita incoercibile in assetti definiti o definitivi poiché in continua mutazione. Moderno Ovidio delle “Metamorfosi”, Pagnani, riportando le parole del curatore del Museo Ugonia Franco Bertoni potrebbe esser definito “poeta delle immagini e delle emozioni evanescenti, e ha saputo coniugare il mondo informale in cui è cresciuto e vissuto con una originale struttura pittorica in cui i dati oggettivi di riferimento vengono riassunti in forme evocative veloci ma meditate che sembrano trattenere per un attimo sensazioni e pulsioni vitali sempre in via di mutazione”».

La mostra, curata da Franco Bertoni, sarà visitabile fino al 5 settembre acquistando il biglietto unico comprensivo della visita alla Rocca al prezzo di 3 euro. Il Museo Ugonia aprirà le sue porte ai visitatori nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.