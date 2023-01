Roberto Mercadini (Cesena, 1978), narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità.

Nel 2018 esce ‘Storia perfetta dell’errore’ edito da Rizzoli, il suo primo romanzo, giunto in breve tempo alla quinta ristampa.

Nel 2019 il Teatro Stabile d’Abruzzo produce il suo spettacolo teatrale ‘Vita di Leonardo’, con regia di Alessandro Maggi.

Nel 2020 esce, ancora per Rizzoli, ‘Bomba atomica’, considerato

dall’ inserto culturale Robinson de La Repubblica, il romanzo più letto del 2021. Nel 2022, ad aprile, è la volta de ‘L’ ingegno e le tenebre. Leonardo e Michelangelo, due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento’.

Da gennaio Mercadini è ospite fisso, in qualità di divulgatore, della trasmissione “Splendida cornice” di Geppi Cucciari.

Attivo in rete, ha un canale canale YouTube seguito da 170.000 followers.

Fra i suoi monologhi

Fuoco nero su fuoco bianco – un viaggio nella Bibbia Ebraica. Con traduzione dall’ebraico antico dell’autore.

Noi siamo il suolo, noi siamo la terra – monologo per una cittadinanza planetaria. Una produzione di Banca Popolare Etica.

Felicità for dummies – felicità per negati

La più strana delle meraviglie – monologo da e su Shakespeare Dante. Più nobile è il volgare – monologo.

Libri

L’ingegno e le tenebre. Leonardo e Michelangelo, due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento | Rizzoli, 2022

Bomba Atomica | Rizzoli, 2020

Storia perfetta dell’errore | Rizzoli, 2018

Io non scrivo mai niente. Monologhi cosmici | Sagoma, 2016 Sull’origine della luce è buio pesto | Miraggi Edizioni, 2016 Madrigali per surfisti estatici | Il Ponte Vecchio, 2011 – rist. 2019

Canale youtube

robertomercadini

Facebook

@RobertoMercadiniOfficial

Instagram

RobertoMercadini

Lo spettacolo Orlando Furioso è prodotto da SILLABA ed è scritto e diretto da Roberto Mercadini. Distribuzione Terry Chegia.

Il prossimo spettacolo in calendario è L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi, da giovedì 2 febbraio a sabato 4 febbraio ore 21:00 e domenica 5 ore 15:30 al teatro Alighieri.