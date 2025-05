L’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni in città per sostenere la campagna elettorale della lista di Lega, Popolo della Famiglia e Lista per Ravenna “Ancisi sindaco”, nonché la candidatura al consiglio comunale di Mirko de Carli di Popolo della Famiglia. Scuola paritaria e scuola pubblica, sanità pubblico-privata i temi al centro dell’incontro.