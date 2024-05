“Il 18 Maggio, alle 15 e 30 si terrà l’incontro per parlare dell’autonomia differenziata assieme all’ex presidente della Camera Roberto Fico.

L’autonomia differenziata è un provvedimento governativo che, se dovesse essere approvato, porterebbe l’Italia a frammentarsi, dando più autonomia alle regioni ma conseguentemente creando enormi differenze e disparità dividendo il Paese. Il risultato sarebbe quello di vedere regioni che già hanno molto ricevere più fondi e a molte altre che hanno poco, ancora meno, nello specifico: si intende trasferire alcune competenze, che normalmente competono allo Stato per garantire i servizi ai propri cittadini, da un Ministero direttamente in mano ad un assessorato regionale, imponendo una conseguente disparità economica, tutto a spese dei cittadini.

L’obiettivo dell’incontro a Ravenna è quello di creare un tavolo di discussione sul tema per affrontare il futuro che ci attende, l’evento sarà moderato dal Consigliere Giancarlo Schiano e interverranno al tavolo di discussione anche Maria Paola Patuelli in rappresentanza dell’Associazione Salviamo la Costituzione e Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Renzo Savini, presidente ANPI provinciale di Ravenna, Manuela Trancossi segretaria generale della CGIL Ravenna e della Camera del lavoro, Roberta Cappelli presidente dell’ARCI Ravenna

Dopo l’evento, alle 17:00 saremo presso Piazza Gramsci, al banchetto proprio davanti al Comune di Alfonsine (RA), per un incontro speciale con la candidata Maria Cimino.”

Così in una nota il senatore pentastellato e coordinatore per il M5S dell’Emilia-Romagna Marco Croatti, il coordinatore regionale del M5S Gabriele Lanzi e del coordinatore provinciale di Ravenna per il M5S Massimo Bosi.