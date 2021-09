“In merito alla richiesta di Igor Gallonetto (M5S) di assegnare gli impianti sportivi ad ASD del luogo in cui sorgono gli impianti, Roberto Fagnani, capolista di Ravenna in Campo, dichiara: ” Siamo naturalmente tutti consapevoli dell’importante lavoro che viene svolto dalle nostre ASD negli impianti sportivi della nostra città.

Un lavoro fatto di passione, competenza e dedizione. Nei campi sportivi ci sono cresciuto e conosco perfettamente l’importanza dal punto di vista identitario che hanno queste strutture nei quartieri.

Tuttavia l’assegnazione degli impianti Sportivi, anche quelli non a scopo di lucro (tipo ‘C’), avviene tramite bando di gara, strutturato in base a precise normative Regionali.

Non è quindi tra i poteri dell’amministratore decidere a chi dare in gestione gli impianti.

I bandi pubblici vengono gestiti dai dirigenti delegati, che operano nella massima autonomia amministrativa.

Se la legge impone di fare un bando, al di là di utilizzare criteri che premino anche il radicamento territoriale come è stato fatto, non si può ovviamente andare.

Debbo inoltre evidenziare che in questi anni, non si sono verificati molti casi di posizioni dominanti.

Il nostro impegno a sostegno delle ASD sul territorio è da sempre per la nostra amministrazione un punto di importanza strategia e il nostro impegno economico è stato totale e sempre in collaborazione con le società, nel rispetto dei vincoli di budget e delle normative in essere. Per gli anni l’impegno dovrà essere di dare il massimo supporto a tutte le ASD del territorio, con particolare attenzione alle Associazioni impegnate nello sport di base.”