Mercoledì 19 novembre si sono concluse le assemblee congressuali dei circoli del Partito Democratico dell’Unione Comunale di Cervia. Gli iscritti e le iscritte hanno eletto Roberto Fabbrica come nuovo segretario comunale del PD di Cervia. Classe 1972, residente a Savio e di professione Manager della gestione del valore del cliente in una società di telecomunicazioni, Fabbrica ricopre dal giugno 2024 il ruolo di consigliere comunale nella lista del Partito Democratico a sostegno del sindaco Mattia Missiroli.

Nel corso delle assemblee di circolo sono stati inoltre eletti i nuovi segretari dei circoli territoriali. Ecco i nominativi:

Cervia Centro: Elisa Deo;

Milano Marittima: Marcella Battaglia,

Malva Nord / Terme: Nicola Marchetti;

Pinarella – Tagliata: Atus Vernocchi;

Cannuzzo: Loretta Sintoni;

Pisignano: Cesare Marucci;

Montaletto / Villa Inferno: Jazmina Estela Portero Antela;

Castiglione di Cervia: Cesare Zavatta;

Savio: Fabiola Gardelli.

L’ultimo passaggio formale dell’elezione del segretario comunale si terrà martedì 9 dicembre alle ore 20.30 presso la sala Rubicone, dove verrà insediata la nuova assemblea comunale. L’incontro è aperto a tutte le elettrici e a tutti gli elettori del Partito Democratico.