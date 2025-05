«Un progetto pensato per semplificare la vita ai cittadini e rendere l’amministrazione più efficiente si sta rivelando un incubo. Serve subito chiarezza sull’affidamento esterno della digitalizzazione dell’archivio urbanistico».

Nelle ultime settimane sono aumentate le segnalazioni da parte di tecnici e cittadini che lamentano l’impossibilità di accedere a documenti fondamentali presso l’Ufficio Urbanistico del Comune di Faenza. La causa? La digitalizzazione in corso, affidata a un soggetto esterno, che ha reso indisponibili numerosi fascicoli cartacei, bloccando di fatto l’attività dell’Ufficio Edilizia.

«Ci sono richieste di accesso agli atti presentate all’inizio dell’anno che non hanno ancora ricevuto risposta, denuncia Roberta Conti, consigliere comunale della Lega. Questo sta impedendo ai professionisti di redigere la Relazione Tecnica Integrata (RTI), necessaria per completare le compravendite. Di fatto, stiamo paralizzando un intero settore».

Una situazione già di per sé grave, resa ancora più inaccettabile dal contesto:

«Il nostro territorio sta ancora affrontando le pesanti conseguenze dell’alluvione. In un momento così delicato, non è tollerabile che ulteriori ostacoli si aggiungano a quelli già esistenti. I cittadini e le imprese meritano risposte, non disservizi».

Per questo Roberta Conti ha presentato un’interrogazione ufficiale per chiedere alla Giunta spiegazioni dettagliate: chi ha ricevuto l’incarico, con quali criteri, quanto è costato il servizio, quali sono le tempistiche previste e quali misure sono state adottate per garantire la continuità del servizio.

«Il Comune non può rimanere in silenzio” conclude Roberta Conti .” È necessario intervenire subito per rimediare ai disagi e garantire l’accesso alla documentazione. Non possiamo permettere che un’operazione tanto importante si trasformi in un freno per la nostra città.”