Roberta Conti, segretaria della LEGA a Faenza e consigliera comunale, ha partecipato, nei giorni scorsi, al Congresso della LEGA alla Fortezza da Basso a Firenze.

Matteo Salvini è stato, nell’occasione, acclamato segretario della LEGA per la terza volta, fino al 2029 e Roberta Conti è, da sempre, una sua sostenitrice.

“In qualità di Segretaria della Sezione di Faenza, ho partecipato, assieme ad altri militanti e sostenitori della provincia di Ravenna al Congresso programmatico dove abbiamo ribadito i valori e progetti fondamentali della LEGA come la lotta all’immigrazione clandestina, al sostegno all’economia e alla riforma della giustizia – scrive Roberta Conti – l’esperienza di Firenze è stata magnifica e segna una fondamentale ripartenza per la LEGA nel cuore del centro-destra. Ci stiamo già muovendo per le prossime elezioni di Faenza – conclude Roberta Conti – complimenti al nostro leader, Matteo Salvini!”