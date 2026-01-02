Primo appuntamento del 2026 della Rassegna Ritroviamoci al Rasi, domenica prossima 4 gennaio alle ore 15,30, al Teatro Rasi di Ravenna (Via di Roma, 39), la Compagnia “Quatr’è quatr’òt” di Lugo presenterà una commedia dialettale di Manuela Cortesi dal titolo “La galéna dagl’ôv d’ôr”. Regia di Franco Pezzi.

È una commedia in cui i vari protagonisti sono alla ricerca di una “Gallina dalle uova d’oro”, un esemplare di razza pura difficile da trovare. Cosa rappresenta di così prezioso questa gallina per essere ambita da persone tanto diverse fra loro? Fra colpi di scena, amori improvvisi e attimi fuggenti lo scopriremo….

Costo per singolo biglietto (con assegnazione di posti): intero € 12,00; ridotto € 10,00; soci Capit € 9,00, giovani under 18 € 5,00.

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro aperta un’ora prima dell’inizio dello spettacolo e il giovedì dalle 16,00 alle 18.00, oppure online (con relativa commissione di servizio) sul sito www.vivaticket.it

La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura e col sostegno della BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.

Informazioni: Capit Ravenna tel. 0544 591715 dal lunedì al venerdì h. 9.00/12.30 info@capitra.it