Durante i lavori di realizzazione dell’isola ecologica interrata in Piazza Martiri della Libertà, è stato rinvenuto un pavimento di una domus di epoca Romana. L’importante ritrovamento storico riapre però il dibattito politico attorno al progetto:

“Fa riflettere che un’importante scoperta di questo tipo non sia emersa già durante la prima ispezione, effettuata prima delle Festività natalizie. A mio avviso, sarebbe stato più efficiente e prudente effettuare un’analisi approfondita in un’unica fase, evitando di aprire e chiudere gli scavi prima delle Festività, come ho già evidenziato nella mia interrogazione del 25 Novembre , per avere meno spese.

Inoltre, si pone la questione se questi ritrovamenti archeologici ,allungheranno i tempi previsti e i costi stimati per il progetto. Sono fermamente convinta che si sarebbe potuta considerare un’altra collocazione per l’isola ecologica, riducendo così i disagi per la comunità”.

Alpi presenterà un’interrogazione: “Chiederò alla Giunta, durante il prossimo Consiglio Comunale, chiarimenti su come intenderanno procedere in seguito a questa scoperta archeologica, nonché un aggiornamento sui costi e sulla tempistica. È fondamentale avere certezze per tutti i cittadini coinvolti”.