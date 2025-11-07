È stato purtroppo ritrovato senza vita Federico Baruzzi, 19enne lughese, scomparso da Ferrara nei giorni scorsi.

Studente alla facoltà di Economia dell’Università di Ferrara, al primo anno, Baruzzi si era allontanato facendo perdere le proprie tracce, lasciando nella propria abitazione il telefono cellulare.

La scomparsa del giovane era stata denunciata mercoledì 5 novembre. La Prefettura aveva attivato il piano per la ricerca di persone scomparse. Il caso era stato trattato anche dalla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto ?”, in onda su Rai3.