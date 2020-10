È stato ritrovato il 57enne scomparso nei boschi di Fognano da domenica. Nel pomeriggio di mercoledì l’uomo è stato ritrovato dai soccorritori a Casale di Modigliana, nella zona boschiva nei pressi dell’Azienda Agricola Castelluccio, in via Tramonto. L’elicottero del Soccorso Alpino, che molti cittadini hanno sentito sorvolare i territori faentini intorno alle 16, si è infatti diretto sui colli sopra Modigliana dove il 57enne è stato recuperato e poi trasportato in ospedale.

Tutto è nato da un’escursione nella giornata di domenica per andare alla ricerca di tartufi. L’uomo non è più tornato a casa e non ha dato sue notizie. I parenti hanno quindi chiamato i soccorsi. Per tre giorni si sono alternati a cercarlo carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, volontari, unità cinofile e squadre speciali di sommozzatori provenienti anche da fuori provincia. L’ultima traccia del 57enne era stata trovata in via Ebola, dove i soccorritori avevano rinvenuto l’automobile. Nel pomeriggio di mercoledì è arrivata infine la buona notizia con l’avvistamento dell’uomo nell’area a monte rispetto al punto di partenza iniziale delle ricerche.