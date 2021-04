Ritorno in aula per gli studenti fino alla prima media: molti i genitori favorevoli

Concluse le vacanze pasquali, gli studenti fino alla prima media tornano oggi in classe dopo circa un mese di didattica a distanza. La scuola per gli studenti più piccoli resterà infatti aperta secondo quanto deciso dal Governo anche in zona rossa. Nonostante qualche timore sul rischio di contrarre il virus, molti genitori e nonni della scuola primaria “A.Torre” intervistati da Ravennawebtv si sono detti favorevoli al ritorno a scuola in presenza, soprattutto perché permette ai bambini di socializzare e passare del tempo con i propri coetanei.